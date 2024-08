Fonseca: "Siamo uniti, vedremo un Milan diverso. Non cambio per due partite"

VERSO LAZIO-MILAN

Il tecnico portoghese ha presentato la sfida con i biancocelesti: "Davanti avremo Okafor e Camarda, Loftus-Cheek da trequartista mi piace"

© Getty Images "Siamo tutti uniti, stiamo cercando le soluzioni. Penso che abbiamo capito ciò che è veramente importante da migliorare. Mi aspetto di vedere un Milan diverso". È un Paulo Fonseca carico e convinto quello che si è presentato in conferenza prima della sfida con la Lazio: all'Olimpico i rossoneri non potranno sbagliare dopo il solo punto conquistato nelle prime due giornate di Serie A. Il tecnico portoghese, che ha eluso ogni domanda di mercato, non avrà a disposizione contro i biancocelesti sia Jovic che Bennacer: entrambi sono al centro di tante voci di mercato.

Che umore ha la squadra?

"Dopo la partita abbiamo parlato, c'è dell'unita. Il primo giorno c'era tristezza, poi il gruppo ha reagito. Personalmente non mi piace piangere, vediamo se domani si vedranno i correttivi apportati"

C'è dell'emergenza in attacco: Abraham sarà col gruppo?

"Non parlo di mercato finché nulla sarà ufficiale. Non ci sarà Jovic per infortunio e pure Morata. Domani avremo Okafor e Camarda a disposizione. Bisogna fare molto meglio, non serve parlare di individualità"

Come commenta i sorteggi?

"Ho tanto da pensare prima di arrivare alla Champions: il nuovo formato mi piace molto. Il sorteggio è equilibrato, vedremo cosa fare quando arriverà il momento"

In che cosa dovete migliorare? Come ha trovato Leao e Theo Hernandez?

"Io non parlo mai dei singoli, lo faccio solo in privato. Naturalmente ho avuto un colloquio con loro"

Questa rosa pensa sia adatta al calcio che lei ha in mente? Ha in mente qualche idea tattica diversa?

"Nella pre-stagione abbiamo visto concetti come quelli che voglio, quindi si adatta. Ho la stessa fiducia dell'inizio, non sono due partite che mi togliono la convinzione che possiamo essere quelli che io voglio. Ho zero dubbi, i calciatori credono in quello che propongo"

Hai inciso con le tue idee sul mercato del Milan?

"Siamo in contatto costantemente, parliamo di tutto. Naturalmente ci sono cose che io non posso decidere. Ma il rapporto che ho con loro e con la squadra è il migliore possibile. Sono molto contento del mercato condotto"

Ha mai pensato di eventualmente modificare il centrocampo passando a tre?

"Non parlo di questi aspetti, rispetto le sue opinioni. Non entro in questi dettagli"

Saelemaekers sta andando alla Roma, Jovic è in uscita: aveva fatto altre dichiarazioni in precedenza su questi elementi. Cosa è successo?

Luka resta il vice Morata ma è infortunato, per Alexis dobbiamo fare i conti anche con le richieste del calciatore. Se il singolo vuole giocare di più dobbiamo rispettarlo"

Se partisse Bennacer, si aspetterebbe Rabiot?

"Non parlo di cose ufficiali. Mi aspetto di vedere i calciatori che domani avrò ho messo in lista. Ismael Bennacer è fuori per una gastroenterite.

Lo ha convinto Loftus-Cheek trequartista?

Mi ha soddisfatto in quel ruolo, penso che è importante per la squadra in quella posizione"

