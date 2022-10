Milan, Theo Hernandez in gruppo vede la Juventus

VERSO MILAN-JUVENTUS

Il terzino francese potrebbe essere a disposizione di Pioli per Milan-Juventus di campionato

Il Milan può recuperare Theo Hernandez per la sfida contro la Juventus. Archiviata la brutta sconfitta contro il Chelsea in Champions League, la squadra di Stefano Pioli è attesa da un altro big match, questa volta in campionato a San Siro contro i bianconeri di Allegri. Hernandez, che ha saltato le ultime partite per uno stiramento all'adduttore subito prima della pausa per le nazionali, è tornato ad allenarsi in gruppo e, senza complicazioni, è pronto a riprendersi una maglia da titolare che tra Empoli e Londra è stata di Ballo-Touré.

Il recupero di Theo Hernandez sarebbe una pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli, estremamente rimaneggiato nelle ultime uscite. Ballo-Touré infatti, al netto del gol da tre punti nel recupero di Empoli, non ha dato risposte confortanti, penalizzato anche da una situazione di emergenza generalizzata nella difesa del Milan che ha stravolto equilibri e movimenti.

Il Milan con Hernandez ha tutti altri numeri rispetto senza il francese a partire dalla media gol fatti di 1.8 con Theo in campo - in tutte le competizioni - contro l'1.3 senza. A fare la differenza però sono altri numeri che denotano l'importanza di una fascia, quella sinistra, punto di forza riconosciuto da tutti con la coppia Theo-Leao.

Con il francese in campo il Milan tira di più, 16 in media a partita contro i 12 senza, e allo stesso tempo soffre meno. Pur non essendo il suo punto di forza principale, anche il numero di cross con il francese in campo aumenta per il Milan (13 a match contro i 10 senza) con una maggiore precisione nei passaggi.