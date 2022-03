Milan, Theo Hernandez: "Il club giusto per me, per questo ho rinnovato. Ora lo scudetto"

L'INTERVISTA

Il terzino francese in un'intervista a L'Equipe: "Ho firmato con il Milan per Maldini. Pioli mi ha liberato"

Salterà la partita contro l'Empoli per squalifica (al suo posto Florenzi) e per il Milan sarà una grossa perdita perché Theo Hernandez, fresco di rinnovo con i rossoneri, è in un ottimo periodo di forma e in un'intervista a L'Equipe ha dichiarato il suo amore per i rossoneri: "Ho trovato il club giusto al momento giusto. Abbiamo un grande futuro come squadra, possiamo far rinascere il Milan. Anche le persone intorno sono fantastiche". Getty Images

"Ecco perché ho prolungato il mio contratto fino al 2026 - ha spiegato il terzino francese - Qui c'è di tutto per vivere bene. Adesso dobbiamo vincere il titolo. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per rimettere il Milan al suo posto, in cima".

Una storia d'amore che ha come Cupido Paolo Maldini: "Se ho firmato per il Milan è stato in gran parte grazie a lui - ha raccontato Theo - Ero molto vicino a firmare per il Bayer Leverkusen, ma lui ha ribaltato tutto. È venuto a trovarmi in vacanza a Ibiza. Abbiamo parlato di calcio, ho sentito subito che il Milan era il posto giusto. Mi ha detto molte cose buone sul mio gioco e sui miei progressi. Non c'è riferimento migliore per il mio ruolo e per il Milan".

Maldini decisivo per il suo arrivo a Milano e Stefano Pioli decisivo per la sua crescita, che lo ha portato a conquistare la maglia della Francia: "Non appena è arrivato ha insistito perché giocassi come so fare. Mi ha liberato. Ha capito la mia natura, la mia forza, non mi ha limitato. Ho il DNA di un attaccante in un corpo di difensore. Al Milan sono migliorato sotto porta, qualcosa è scattato con Pioli. Anche in Nazionale Deschamps mi dice di spingere, ma mi dice anche di non dimenticare di difendere".

Per la volata tricolore saranno invece decisivi Giroud ("Sta facendo cose incredibili in questa stagione. Se siamo ancora in corsa, gli dobbiamo molto") e Ibra, che già da inizio stagione parla di obiettivo grande: "E quando parla Zlatan, noi ascoltiamo".

