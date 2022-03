Il Milan cerca gol e assist: Berardi nel mirino

MANOVRE ROSSONERE

L'esterno del Sassuolo, già cercato nella scorsa estate, torna di moda. Ma la concorrenza è ampia...

E' un po' l'ossessione di Casa Milan, il tallone d'Achille di una squadra che è stata via via migliorata, ma che continua ad avere le sue (piccole) zone d'ombra. Nonostante il buon campionato di Messias e l'affidabilità di Saelemaekers - in calo, però, quest'anno - Maldini e Massara continuano a pensare che, sulla destra, serva un rinforzo di qualità. Un uomo in grado di allargare il numero di gol e assist là davanti. Non è un caso, quindi, come riporta Tuttosport, che sia tornato di moda il nome di Domenico Berardi, giocatore già inseguito nella scorsa estate e in uscita dal Sassuolo nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Getty Images

Nelle ultime due stagioni Berardi ha completato il salto di qualità che si richiedeva a un giocatore di talento come lui tanto che Roberto Mancini lo ha inserito stabilmente in Nazionale e lo ha spesso lanciato dal primo minuto anche nei trionfali Europei della scorsa estate. Al Sassuolo è ovviamente imprescindibile, ma il club neroverde, che lo ha trattenuto sette mesi fa, gli ha di fatto promesso di liberarlo in caso di offerta adeguata, per una cifra, insomma, che si aggiri tra i 30 e i 35 milioni. Una cifra importante, sia chiaro, che però può essere considerata adeguata per un giocatore nel pieno della sua maturità (27 anni) e con uno score, fin qui, di 12 gol e 14 assist, manna dal cielo, per capirsi, per una squadra come il Milan che a destra continua a raccogliere pochino.

Inutile dire che la concorrenza c'è ed è spietata, a partire dal Napoli per arrivare fino alla Fiorentina, anche lei molto attiva su Berardi nella scorsa estate prima di dirottare le proprie attenzioni su altri giocatori. Fatto sta, in ogni caso, che il Sassuolo se ne può stare seduto sulla sponda del fiume ad aspettare le offerte avviando colloqui con tutti i club interessati. L'ultima parola spetterà poi a Berardi e sulla scelta peserà certamente la possibilità di giocare la Champions nella prossima stagione - a oggi, piazzamento assicurato sia per il Milan che per il Napoli - e di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in una squadra di alta classifica.

Restando al Milan, continuano a essere improbabili i rinnovi di Alessio Romagnoli (destinato alla Lazio) e Franck Kessie (promesso sposo con il Barcellona) mentre restano molto concrete, in entrata, le piste che portano ai due gioielli del Lille, Botman e Sanches. Eventualmente da completare ci sarebbe poi il capitolo centravanti, con Belotti che resta sotto osservazione (ma non convince del tutto la dirigenza rossonera) e qualche alternativa ancora da scovare.