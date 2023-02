Milan, Theo e Calabria rispondono con ironia alle voci sui litigi

Una fotografia insieme per ribattere alle tante voci infondate circolate negli ultimi giorni. Theo Hernandez e Davide Calabria hanno deciso di rispondere con l'ironia a chi, complice il momento complicato del Milan, aveva cominciato a parlare di tensioni e litigi nello spogliatoio, fino a far circolare l'indiscrezione di uno scontro fisico tra i due esterni di Pioli. L'immagine di loro due in posa da pugili, pubblicata dal francese e ripresa dall'azzurro, vuol mettere la parola fine alla vicenda una volta per tutte.