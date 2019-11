Milan, tegola Duarte: operato in Svezia, fuori 3-4 mesi

IL COMUNICATO

Da settimane ormai si parla di Ibrahimovic come il grande sogno-affare del mercato invernale del Milan, ma l'attaccante svedese (accusatro di tradimento dai suoi concittadini) non è l’unico obiettivo in vista della finestra di gennaio, quando i rossoneri dovranno assolutamente andare alla caccia di un difensore centrale visto che Léo Duarte è stato sottoposto oggi ad intervento chirurgico per la frattura del calcagno all’intersezione del tendine d’Achille. Il difensore brasiliano starà lontano dai campi di gioco per 3-4 mesi e allora a casa Milan torna prepotentemente di attualità il nome di Merih Demiral. Milan, maglia speciale per i 120 anni: la trama è d'oro footy headlines

Il "solito" Footy Headlines ha anticipato la maglia che il Milan indosserà contro il Sassuolo domenica 15 dicembre alle 15 per celebrare i 120 anni di storia del club. La divisa rossonera presenta scritte in oro con la dicitura "120" sotto lo stemma. Nella parte posteriore dovrebbero figurare anno di fondazione, 1899, e quello attuale, 2019.





Pioli ha bisogno di un innesto immediatamente pronto da affiancare a Romagnoli e Musacchio e il difensore della Juventus, solo una presenza fin qui con Sarri, farebbe molto comodo al tecnico rossonero. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Milan e bianconeri non vorrebbero fare un prestito secco e per questo si tratterà su formule più articolate: i rossoneri sperano in uno sconto da parte della Juve, ma sarebbero pronti anche a fare l’investimento. L’acquisto di Demiral potrebbe essere finanziato dalla cessione di Ricardo Rodríguez.

"AC Milan comunica che nella giornata odierna Léo Duarte è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro presso la Alfredson Tendon Clinic di Umeå (Svezia).

L'operazione, eseguita dal Prof. Håkan Alfredson alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita.

I tempi di recupero sono stimati in 3/4 mesi."

