Milan-Ibrahimovic, balla ancora un milione di euro

MERCATO

Una parte del rebus Ibrahimovic è risolta, per l'altra servirà aspettare ancora anche se probabilmente basteranno meno di due settimane. Il viaggio attorno a Zlatan ci porta prima in Svezia dove è diventato chiaro il post social di ieri che aveva un po' spaventato i tifosi del Milan: niente ritorno in patria da giocatore, l'attaccante ha acquistato il 50% della proprietà dell'Hammarby, club di prima divisione svedese. Ora può concentrarsi solo sul ritorno in Serie A. Sognando Ibrahimovic

Dopo l'incontro dei giorni scorsi a Casa Milan, proseguono i contatti tra la dirigenza rossonera e Mino Raiola: se da un lato significa che ancora un accordo non c'è, dall'altro è sintomo di trattativa viva, con ambo le parti pronte e volenterose a celebrare un secondo matrimonio. La richiesta di Ibra parte da tre milioni di euro netti fino a giugno, il Milan per ora è fermo a due.

Una distanza che pare minima (anche se la richiesta è pur sempre maggiore del 50% dell'offerta) e che potrebbe essere limata nei prossimi giorni, magari inserendo un'opzione per il secondo anno di contratto o firmando da subito un accordo di 18 mesi. Non si tirerà troppo per le lunghe, Ibra vorrebbe raggiungere il centro sportivo di allenamento della squadra che sarà (non dimentichiamo il Bologna) non oltre metà dicembre per trovare la forma giusta per essere pronto al ritorno del campionato dopo Natale, il 5 gennaio.