Milan, il nuovo 9 è Jovic (per ora): lo dice lo store online del club

© milan

Gli indizi di mercato ormai si trovano ovunque: sui social spesso basta un like o una storia per alimentare le voci. In questo caso, però, un possibile indizio di mercato arriva dal sito ufficiale del Milan. Andando nella sezione dello store online in cui è possibile acquistare la nuova maglia della stagione 2024/2025, se si decide di personalizzarla e scegliere un giocatore, ecco che al nome di Luka Jovic viene associato il numero 9. Che sia dunque il serbo l'erede della maglia indossata da Giroud? Al momento sembra di sì. Il futuro di Jovic però è piuttosto incerto: per Fonseca può essere ceduto ma il serbo ha fin qui rifiutato diverse destinazioni (Arabia, Grecia, Turchia) e vorrebbe restare a Milanello. Dalla sua permanenza o meno dipenderebbe anche l'arrivo di Abraham dalla Roma ma intanto a confermarlo ci ha pensato... lo store ufficiale del Milan.