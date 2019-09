Milan, stoccata di Boban a Giampaolo: "Molto delusi per il derby"

L'INTERVISTA

Dato che lo aveva fatto già prima del derby, in fondo non si è che ripetuto. Il problema è che da quel prima a questo dopo c'è di mezzo una sconfitta brutta e pesante contro l'Inter e certe parole, che prima potevano sembrare solo disappunto, adesso sono davvero un avviso ai naviganti. Tutti. Dal tecnico alla squadra. Zvone Boban è uno che dice quello che pensa, con pochi filtri. Quindi non stupisce che non ci giri attorno e vada dritto all'obiettivo: "I pensieri non sono rosei, dobbiamo migliorare e anche il mister vuole un Milan diverso e migliore, ma dobbiamo crescere in tante cose. E con il lavoro duro e intelligente si farà". Il riferimento è al derby. E il destinatario principale è Marco Giampaolo, atteso da tre gare - Torino, Fiorentina e Genoa - in sbagliare ancora è vietatissimo.

Anche perché l'aria che tira dalle parti di Milanello è tutto tranne che buona. "Il Milan che perde il derby? - dice ancora Boban all'uscita dal Best Fifa Football Award -. Siamo molto delusi, perché siamo stati sconfitti. Però andrà meglio, speriamo, faremo di tutto perché la squadra giochi come i tifosi e tutti noi ci aspettiamo. E come anche il mister si aspetta. Work in progress: meglio che lo facciamo il prima possibile".

Resta il tempo per un commento alle parole di Silvio Berlusconi, molto critico con tecnico e squadra: "Il presidente ha fatto tanto per il Milan e può dire quello che vuole".