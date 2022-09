Milan, stiramento per Theo Hernandez: salta l'Empoli

MILAN

Pioli spera di recuperare il terzino francese per Chelsea e Juve. Nessuna lesione per Calabria

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Una buona notizia e una un po' meno per il Milan nella settimana che segue la sconfitta contro il Napoli. Mister Stefano Pioli, infatti, può sorridere per Davide Calabria, ma non per Theo Hernandez. Il terzino francese si è sottoposto a esami medici che "hanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro", come ha annunciato il club. Il giocatore verrà ricontrollato fra una settimana, ma salterà la partita dell'1 ottobre contro l'Empoli al "Castellani" alla ripresa del campionato.

Vedi anche Milan Milan, la difesa non è più un bunker: Pioli deve trovare la soluzione L'obiettivo del Milan è quello di riavere Theo Hernandez a disposizione per il big-match del girone di Champions League, che vedrà i rossoneri affrontare il Chelsea il 5 ottobre a Stamford Bridge, e per la successiva sfida di San Siro contro la Juve di sabato 8.

Sollievo, al contrario, per Calabria, che era stato sostituito durante la sfida con il Napoli per un problema al flessore. I controlli hanno escluso lesioni muscolari e il calciatore dovrebbe essere regolarmente a disposizione quando si tornerà a giocare.