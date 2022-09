Milan, la difesa non è più un bunker: Pioli deve trovare la soluzione

Il day after del Milan dopo la sconfitta del Napoli è un mix tra consapevolezza e delusione. La consapevolezza di aver giocato bene, come ha sottolineato anche Pioli, e la delusione di non essere riusciti a concretizzare. I rossoneri per lunghi tratti hanno tenuto il pallino del gioco, hanno creato occasioni ma non sono stati letali. Distratti davanti, ma soprattutto dietro. Ecco, questo il punto su cui riflettere maggiormente. Perché può capitare di sbattere contro un Meret super, ma la difesa nel mese di settembre non è stata solida come quella dello scorso anno che ha portato alla vittoria dello scudetto.