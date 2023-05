Milan, contro lo Spezia turnover per scelta e obbligo: anche Krunic e Messias ko

VERSO SPEZIA-MILAN

In vista del ritorno con l'Inter di martedì il tecnico cambierà diversi uomini. Leao potrebbe tornare in gruppo tra domenica e lunedì

A metà tra il sogno di una rimonta sull'Inter che sembra quasi impossibile e la realtà di una partita che con quattro giornate da giocare non si può proprio sbagliare per non rischiare di perdere la Champions anche l'anno prossimo. Il Milan arriva a La Spezia con l’imperativo di evitare nuovi passi falsi in campionato per mettere al sicuro il quarto posto, e lo deve fare con altri due infortunati oltre a Bennacer: Rade Krunic ha accusato una borsite al ginocchio destro mentre Junior Messias sarà assente per un fastidio agli adduttori. Stefano Pioli, quindi, dovrà effettuare un pesante turnover, per scelta (impossibile non pensare alla partita di ritorno con i nerazzurri) ma anche per obbligo viste le notizie dall'infermeria.

MILAN, INFORTUNI PER KRUNIC E MESSIAS Cattive notizie alla vigilia per il Milan, che a La Spezia dovrà rinunciare a Krunic e Messias: borsite al ginocchio destro per il primo, fastidio agli adduttori per il secondo. Due tegole che si aggiungono all'infortunio di Bennacer (per lui stagione finita) e alla speranza di recuperare Rafael Leao per martedì. Il turnover dunque ci sarà, ma non per tutti: sulla trequarti offensiva per esempio Saelemaekers dovrebbe essere per forza di cose confermato a destra, De Ketelaere farà riposare Diaz mentre Giroud sarà rimpiazzato da Rebic.

MILAN, EMERGENZA A CENTROCAMPO A centrocampo Pioli ha veramente poca scelta, il tecnico rossonero deve solo capire se evitare di schierare una mediana completamente inedita con Pobega e Vranckx per poter dare un turno di riposo a Tonali oppure schierarlo in modo da avere una guida sicura in mezzo al campo. Davanti a Maignan invece la difesa cambierà pochissimo, complice anche la squalifica di Thiaw: l'unico cambio rispetto all'euroderby dovrebbe essere Kalulu, che concederà un po' di riposo a Kjaer.

LEAO, RITORNO IN GRUPPO TRA DOMENICA E LUNEDÌ? Anche oggi Rafael Leao ha svolto lavoro personalizzato tra campo e palestra: il portoghese non sarà convocato per La Spezia ma l'obiettivo è il rientro in gruppo tra domenica e lunedì in modo da averlo a disposizione martedì sera contro l'Inter.

