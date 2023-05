I giorni di Leao: dal rinnovo al rientro, il Milan nelle sue mani

la chiave

Vicina la firma fino al 2028 con clausola rialzata, l'ambiente rossonero spera nel recupero per il derby di ritorno. Pioli non si sbilancia

Se i tifosi del Milan vedevano in Rafael Leao la chiave per superare l'Inter nel primo dei due euroderby di Champions League, lo stesso vale a maggior ragione dopo la sconfitta nel round di andata: il recupero dell'attaccante portoghese, che contro la Lazio si era procurato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra, è fondamentale per sperare nell'operazione rimonta di martedì prossimo. L'ottimismo del numero 17 rossonero, che dopo la diagnosi aveva scritto sui social "torno presto", si era scontrato con la realtà dei troppi pochi giorni a disposizione per rientrare già nel derby di andata. Ora però, tra i tifosi rossoneri il ritornello è ripartito: "Leao ci sarà contro l'Inter?".

MILAN, LEAO RIENTRA CONTRO L'INTER? Una domanda di difficile risposta al momento, anche cercando di interpretare le parole di Stefano Pioli dopo la partita. Il provino di ieri mattina faceva presagire almeno la speranza di poterlo recuperare per la panchina quindi, considerando che ci sono ancora sei giorni da qui al ritorno, dovrebbe prevalere l'ottimismo per vedere Leao negli undici titolare che proveranno a ribaltare lo 0-2. Il tecnico rossonero, però, ci è andato cauto: "Non era in condizione, mancano sei giorni e la speranza è che ce la possa fare". Nel finale di partita di ieri, Leao è stato inquadrato dalle telecamere col volto sconsolato, ci teneva a esserci e a maggior ragione farà di tutto per recuperare ma - come d'altronde spiegava il comunicato del Milan - andrà valutata l'evoluzione clinica giorno dopo giorno.

MILAN, LEAO RINNOVA FINO AL 2028 Una carica in più, sia per il giocatore che per l'ambiente, può arrivare dal rinnovo di contratto che sembra davvero a un passo. Anche Paolo Maldini si è mostrato molto ottimista: "Sì, siamo vicini, ha pesato la volontà del club e del ragazzo. C'erano tante componenti che venivano dal passato e non è stato facile". A questo punto si attende solo la fumata bianca su un accordo da 7 milioni di euro annui fino al 2028 con bonus alla firma di due milioni di euro, mentre la clausola di rescissione dovrebbe essere alzata a 170 milioni. Firma e annuncio potrebbero arrivare prima dell'euroderby di ritorno.

