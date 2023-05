Milan, tegola Bennacer: dovrà operarsi al ginocchio, stagione finita

TEGOLA ROSSONERA

Gli esami a cui è stato sottoposto l'algerino hanno evidenziato lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale

© Getty Images Tegola Bennacer in casa Milan. Gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista rossonero dopo l'infortunio riportato nell'avvio del primo round dell'euroderby di Champions hanno evidenziato infatti un una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Problema che costringerà il giocatore a sottoporsi a intervento in artroscopia e che di sicuro non consentirà a Pioli di poterlo utilizzare martedì nel ritorno contro l'Inter e nemmeno nei prossimi impegni stagionali. Secondo quanto si apprende, l'intervento dovrebbe essere effettuato venerdì o sabato. Dopo la gara contro l'Inter, Bennacer era uscito da San Siro in stampelle.

I tempi di recupero non sono stati ufficialmente comunicati dal Milan, ma la stagione per Bennacer si è di fatto conclusa ieri dopo un quarto d'oro da incubo nel derby contro l'Inter, visto che i tempi minimi di recupero sono di almeno 2-3 mesi. Un problema in più per Pioli che con il suo spostamento sulla trequarti aveva trovato un certo equilibrio per il suo Milan.

