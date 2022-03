Milan, sorridono anche i conti: primo semestre in utile

BILANCIO ROSSONERO

I ricavi dei rossoneri hanno fatto segnare un +40% rispetto ai primi sei mesi dell’esercizio 2020/21

Oltre alla classifica, in casa Milan sorridono anche i conti. Il club rossonero chiude infatti il primo semestre in utile rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/21. Numeri alla mano, secondo quanto riporta Calcio & Finanza, il bilancio approvato dal CdA presieduto dal presidente Paolo Scaroni parla di un utile di tre milioni di euro in virtù di una forte crescita dei ricavi, in aumento del 40% rispetto ai primi sei mesi della stagione 2020/2021, e dell’effetto di alcune entrate straordinarie tra cui anche la cessione a un fondo immobiliare di "Casa Milan". Getty Images

A metà percorso dell'esercizio 2021/2022, dunque, i conti del Milan tornano a far registrare un segnale positivo e a testimoniare il percorso di rilancio e risanamento. Situazione che a fine stagione, grazie a ricavi stimati intorno a quota 300 milioni, dovrebbe far chiudere il bilancio con un passivo ulteriormente ridotto. I dati, del resto, confermano l'inversione di tendenza delle perdite in direzione di un futuro più sostenibile per le casse del club. "Nell'ultimo anno non abbiamo investito in termini di equity nelle casse del club e non dovremmo farlo nemmeno a breve: la barca si è stabilizzata ed è focalizzata sulla crescita commerciale oltre che sulle performance sul campo", ha spiegato nelle scorse settimane Giorgio Furlani, Portfolio Manager del fondo Elliott e consigliere d’amministrazione del Milan.