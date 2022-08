Milan, si ferma Krunic: serve un rinforzo dal mercato

LA TEGOLA

Il bosniaco alle prese con uno stiramento al retto femorale sinistro: adesso in mezzo al campo la rosa è corta

Si stava pian piano facendo strada l'idea di non operare più sul mercato, con la solita - e giusta - convinzione di non comprare tanto per comprare. Il quadro, però, adesso è cambiato radicalmente: come spiegato da Pioli alla vigilia del match di Bergamo contro l'Atalanta, Rade Krunic si è procurato uno stiramento al retto femorale sinistro, un infortunio che, per quanto si possa essere ottimisti, lo terrà fuori circa un mese e mezzo. Un lasso di tempo che, con il calendario folle di questa stagione, sembra troppo ampio per non costringere Maldini e Massara a tornare prepotentemente sul mercato per garantire un centrocampista a Stefano Pioli.

Con Bakayoko quasi certamente in uscita, il tecnico rossonero avrà di fatto a disposizione per le prossime gare solo Tonali, Bennacer e Pobega, con semmai Adli che potrebbe essere reinventato centrocampista (ma ha caratteristiche più da mezzala che da mediano puro). Logico, quindi, che sia necessario uno sforzo per riequilibrare la rosa in una zona di campo dove già è sembrata incompleta nell'esordio di settimana scorsa contro l'Udinese.

L'addio di Kessie, ancora non sostituito, ha aperto una crepa che Krunic avrebbe potuto colmare solo in parte e che ora sembra particolarmente evidente. Per quanto, in casa Milan, si possa predicare calma, nelle prossime ore ci si attende una accelerazione sul fronte Onyedika, con la distanza che al momento separa i rossoneri e il Midtjylland (circa tre milioni tra domanda e offerta), che potrebbe essere colmata in qualche modo. L'alternativa più semplice sarebbe la conferma di Bakayoko che, però, non ha convinto nello scorso campionato né Pioli né la dirigenza.

La prossima settimana sarà quindi decisiva per capire le intenzioni dei rossoneri che, dopo l'Atalanta, affronteranno il Bologna, il Sassuolo e l'Inter giocando ogni tre giorni prima dell'inizio dei gironi di Champions.

