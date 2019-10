Milan, Shevchenko a San Siro tra Ucraina e suggestioni rossonere

Atalanta-Shakhtar Donetsk sarà l'occasione per Andriy Shevechenko di tornare in Italia, nel "suo" San Siro: il ct ucraino, da bravo selezionatore, non perde di vista le sue squadre impegnate in Europa ma ne approfitterà pure per rivedere una città che ben conosce e tanti vecchi amici, tra cui Paolo Maldini e Zvonimir Boban. E nei giorni della crisi Milan, chissà che i tre non parlino della possibilità che Sheva prenda la panchina rossonera al posto di Giampaolo. Milan, tapiro d'oro a Maldini

Per ora un'ipotesi, anzi una suggestione riportata da La Gazzetta dello Sport. Anche perché in casa milanista rimangono ore di riflessione e al momento il profilo di Rudi Garcia rimane comunque quello più papabile in caso di esonero di Giampaolo. Ma durante la cena tra vecchie glorie è impossibile non pensare si parli del momento della squadra, delle difficoltà di Giampaolo, di riportare Shevchenko a Milano, magari con Mauro Tassotti e Andrea Maldera, nel tentativo di dare ancora più anima al gruppo.

Idea affascinante quanto difficile da realizzare, comunque. Un po' perché è difficile pensare che Sheva lasci la panchina dell'Ucraina, con cui sta guidando il gruppo di qualificazione ad Euro 2020, un po' perché un doppio ruolo tra Ucraina e Serie A comporterebbe difficoltà logistiche oltre che lavorative. Ma l'aria di San Siro e una cena tra vecchi amici a volte possono fare miracoli...