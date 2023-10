Giudice sportivo: Maignan squalificato una giornata, niente Juve

GIUDICE SPORTIVO

Il portiere espulso nel recupero di Marassi per un'uscita pericolosa su Ekuban. Un turno anche al portiere del Genoa Martinez e al tecnico della Lazio Sarri

© ipp Il giudice sportivo della Serie A ha fermato per una giornata il portiere del Milan Mike Maignan, espulso nei minuti di recupero della gara di Marassi contro il Genoa per un'uscita pericolosa su Ekuban ("per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco", si legge nel comunicato). Il francese salterà la sfida di San Siro contro la Juventus in programma domenica 20 alle 20.45 alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Per la sfida contro i bianconeri Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez, in diffida e ammonito.

Un turno di stop anche per il portiere del Genoa Martinez, espulso per doppia ammonizione "per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", e per l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri (con ammenda di 10.000 euro) "per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".

Niente sanzioni, invece, per il portiere del Torino, dato che le immagini a disposizione non hanno permesso di accertare da parte sua la pronuncia di un'espressione blasfema nel corso del derby, ipotesi segnalata dalla procura federale. Un turno di stop è stato inflitto anche al preparatore dei portieri dell'Empoli, Vincenzo Sicignano, espulso per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale. Quanto alle, dovrà pagare settemila euro il"per avere suoi sostenitori lanciato oggetti in campo", stessa motivazione per cui dovranno versarne cinquemila itremila lae 1.500 il Lecce.