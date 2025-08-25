Premier League, colpo del Liverpool a Newcastle

Pirotecnica vittoria per 3-2 del Liverpool a Newcastle in una gara valida per la seconda giornata di Premier League. I 'Reds', in vantaggio per due a zero grazie ai gol di Gravenberch e Ekitike, e sopra di un uomo per l'espulsione di Gordon, hanno subito il ritorno dei 'Magpies' con le reti di Bruno Guimareas e Osula. Al decimo minuto di recupero della ripresa, la rete decisiva di Ngumoha per la squadra di Slot. Con questo risultato, dopo due giornate il Liverpool è a punteggio pieno a 6 punti in classifica, in compagnia delle sole Arsenal e Tottenham, mentre il Newcastle è fermo a un punto.