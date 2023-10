Giroud spiega la parata: "Divertente! La traversa? Ero sereno"

Non si spegne l'eco delle prodezze di Olivier Giroud nei panni di portiere in Genoa-Milan. Nel ritiro della nazionale francese, dove è stato convocato dal ct Deschamps per le sfide contro Olanda (in diretta su Mediaset) e Scozia, l'attaccante rossonero ha spiegato le sensazioni di quei concitati momenti: "È stato divertente, è stato divertente. Ho un piccolo ematoma (indica l'avambraccio destro, ndr) ma sto bene. Tutta questione di coraggio, tutto coraggio!".