Serie A, Genoa-Milan 0-1: Pulisic regala la vetta a Pioli

GENOA-MILAN 0-1

L'americano segna all'87' e sblocca una partita complicata per i rossoneri, ora primi a +2 sull'Inter. Espulsi Maignan e Martinez

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan approfitta del pareggio dell'Inter e batte 1-0 il Genoa a Marassi, conquistando la vetta solitaria nell'ottava giornata di Serie A. A decidere la sfida è Pulisic, che all'87' controlla e insacca di sinistro sbloccando una partita complicatissima per Pioli. Finale clamoroso: espulsi i due portieri. Con questo successo, i rossoneri salgono a 21 punti e trascorreranno la sosta da primi in classifica a +2 sull'Inter.

LA PARTITA

Partita da cuori forti a Marassi: il Milan va alla sosta da capolista grazie a Pulisic e a un finale fuori da ogni logica. Finisce 1-0 per i rossoneri, che staccano l'Inter fermata dal Bologna. Pioli parte con tanto turnover, soprattutto in attacco, con Leao, Giroud e Pulisic in panchina e con Jovic, Okafor e Chukwueze nel tridente dei rossoneri. Il primo acuto è di Reijnders, fermato da Martinez che poi blocca anche il tentativo di Florenzi. I padroni di casa, invece, si fanno vedere con Frendrup che ci prova dal limite senza trovare lo specchio. La prima tegola per i rossoneri arriva a metà primo tempo, quando Theo Hernandez, diffidato, si fa ammonire: salterà la Juve. Poco dopo, è proprio il francese a provarci dalla lunga distanza. Il resto del match, però, non offre spunti offensivi per gli ospiti.

All'intervallo, allora, Pioli torna sui suoi passi e inserisce Leao e Pulisic per Okafor e Chukwueze. La partita, però, non si sblocca anche per via della grande parata di Martinez su Leao. Il tecnico rossonero, allora, inserisce anche Giroud e Calabria per Adli e Florenzi. La più importante occasione è però per il Genoa, con Maignan che trova un incredibile riflesso sulla conclusione di Dragusin. Il Milan spinge nel finale e il forcing viene premiato all'87': palla al centro, Pulisic controlla e batte Martinez per l'1-0 per gli ospiti nonostante le polemiche per un possibile controllo con il braccio. Finale caotico: Maignan si fa espellere con il Milan che ha finito i cambi, Giroud va in porta e Gudmundsson prende la traversa sulla successiva punizione, poi Martinez rimedia il rosso e tra i pali rossoblù va Leali. Finisce 1-0 grazie anche a un'uscita proprio del francese, improvvisato estremo difensore. Ma quel che conta è che Pioli passerà la sosta in vetta alla classifica, a +2 sull'Inter.

IL TABELLINO

GENOA-MILAN 0-1

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter (59' st Leali), Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (23' st Ekuban), Frendrup, Thorsby, Haps (46' st Puscas); Malinovskyi (23' st Kutlu), Gudmundsson. A disp.: Sommariva, Martin, Vogliacco, Matturro, Hefti, Jagiello, Galdames, Fini. All.: Gilardino.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi (21' st Calabria), Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli (21' st Giroud), Reijnders; Chukwueze (1' st Pulisic), Jovic (48' st Bartesaghi), Okafor (1' st Leao). A disp.: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Romero, Pobega. All.: Pioli

Arbitro: Piccinini

Marcatore: 42' st Pulisic

Ammoniti: Hernandez (M), Florenzi (M), Musah (M), Adli (M), De Winter (G), Martinez (G), Tomori (M)

Espulsi: Maignan (M) al 54' st per rosso diretto, Martinez (G) al 59' st per somma di ammonizioni

Note: recupero 1'+15'

LE STATISTICHE DI GENOA-MILAN

Il Milan ha vinto sette delle prime otto partite disputate in una singola stagione di Serie A in due degli ultimi tre campionati (2021/22 e 2023/24), tante volte quante nelle precedenti 67 annate nella competizione.

Nei cinque precedenti campionati di Serie A in cui ha conquistato sette successi dopo le prime otto giornate oltre a quello attuale, soltanto una volta il Milan non ha conquistato lo scudetto (1951/52).

Il Milan è l’unica squadra a contare tre giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei (Rafael Leão, Olivier Giroud e Christian Pulisic).

Christian Pulisic ha già segnato quattro gol in otto partite con il Milan in questo campionato e solo in due stagioni in carriera ha realizzato più reti nei cinque principali campionati europei: nove nel 2019/20 (25 presenze) e sei nel 2021/22 (22 presenze) con il Chelsea.

Per la prima volta dalla stagione 1994/95 due portieri sono stati espulsi nella stessa partita in Serie A (Mike Maignan e Josep Martinez).

Christian Pulisic ha toccato con il successo contro il Genoa quota 100 vittorie nei cinque principali campionati europei.

Il Milan ha segnato in ciascuna delle ultime 11 gare di Serie A e non registrava una serie realizzativa più lunga dalle 18 partite di fila con gol all’attivo del periodo compreso tra maggio e dicembre 2021.

Soltanto la Juventus (13) ha vinto almeno sette delle prime otto giornate disputate in una singola stagione di Serie A in più occasioni rispetto al Milan (sei).

Tijjani Reijnders è l’unico giocatore ad essere sceso in campo da titolare in tutte le otto partite giocate dal Milan in questo campionato.