Bastoni tira una frecciata a Thuram tra le risate: "È tornato dopo sei mesi di vacanza"

Autore di un assist e di un gol nel corso di Inter-Torino, Alessandro Bastoni si è tolto qualche sassolino dalle scarpe in riferimento alla passata stagione: "Si parla di stagione fallimentare perché non abbiamo vinto niente, ma una squadra con un ciclo fallito non arriva in finale di Champions e seconda in Serie A - la stoccata ai microfoni di Sky Sport -. Significa che la squadra c'è, la voglia c'è, i nuovi ci hanno dato linfa".