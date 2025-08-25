Bastoni tira una frecciata a Thuram tra le risate: "È tornato dopo sei mesi di vacanza"

Thuram, doppietta da urlo sotto gli occhi di papà e Khéphren. E lo juventino risponde
Autore di un assist e di un gol nel corso di Inter-Torino, Alessandro Bastoni si è tolto qualche sassolino dalle scarpe in riferimento alla passata stagione: "Si parla di stagione fallimentare perché non abbiamo vinto niente, ma una squadra con un ciclo fallito non arriva in finale di Champions e seconda in Serie A - la stoccata ai microfoni di Sky Sport -. Significa che la squadra c'è, la voglia c'è, i nuovi ci hanno dato linfa".
Tra le risate inoltre, non è mancata la frecciata a Thuram, autore di una doppietta nella notte di San Siro: "Sono felice per Marcus che aveva scelto gli ultimi sei mesi della passata stagione di andare in vacanza... finalmente è tornato".
