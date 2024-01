Milan, serve sfatare il tabù trasferta: l'Empoli può essere il partner ideale 

VERSO EMPOLI-MILAN

Il 19esimo turno segna la fine del girone d'andata: i rossoneri hanno l'opportunità di dare la tanto agognata continuità

"Se il vento è cambiato lo capiremo domenica dopo la Roma". Tra qualche ora, in quel di Empoli, il Milan darà il via ad una settimana davvero decisiva. Davvero sì, perché dopo diversi passi falsi e una nave che si è ripresa senza mai naufragare, c'è ancora tempo per dare senso al finale di stagione. Serve assestarsi e dare continuità (l'aspetto che è realmente mancato fino a ora) per ritrovare i 'fasti' di inizio stagione. Ossia quando Maignan e compagni vincevano gare sporche e ostiche pure in trasferta. L'ultima? La 'pazza' sfida col Genoa del 7 ottobre. Ossia 3 mesi fa. Da lì è passato, troppo tempo.

La gara con i toscani di Andreazzoli, penultimi in classifica, sembra calzare a pennello: in Italia nessuno ha giocato più gare dei rossoneri in casa dell'Empoli senza mai perdere. In sostanza il Castellani è un campo storicamente fortunato, forse l'ideale per interrompere un digiuno preoccupante. Ma c'è di più. Il Milan è la squadra che ha segnato più gol lontano dalle mura amiche al cospetto dei toscani: un dato che Leao deve appuntarsi bene. Il portoghese è a secco in Serie A dal 30 settembre: quale occasione migliore per sbloccarsi?

Insomma le statistiche sembrano giocare dalla parte della truppa di Pioli: con un successo il Milan girerebbe con 39 punti, troppo poco per le aspettative iniziali. Ma il giusto per garantirsi comunque la qualificazione in Champions League, il minimo essenziale. Lo 'spirito' di Ibrahimovic, che sarà presente allo stadio può aiutare: a Salerno è andata male, con l'Empoli servirà sicuramente più concentrazione. Vietato giocare per sè e soprattutto commettere errori individuali. La mission è partire forte: il 2024 offre subito una ghiotta opportunità per sfatare un tabù, necessaria sfruttarla.