Supercoppa italiana, tutte le partite in esclusiva su Mediaset

Fra le dune del deserto di Riad, capitale dell'Arabia Saudita, riparte la caccia al primo trofeo del 2025, la Supercoppa Italiana. L'Inter può vincerla per la terza volta di fila, ma dovrà considerare le ambizioni di Juventus, Milan e Atalanta. Le "fab four" che giocheranno fra il 2 e il 6 gennaio all'Al Awwal Park - lo stadio dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, allenato da Stefano Pioli - sono infatti i campioni d'Italia, la Juve, detentrice della Coppa Italia, i rossoneri arrivati secondi in campionato e la Dea, finalista della coppa nazionale.