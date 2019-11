Milan senza ossigeno: è crisi totale

L'ANALISI

di

SIMONE REDAELLI

I numeri sono lì a certificare la crisi: 13 punti in 11 giornate, mai così male da 78 anni. Poco più di un punto di media a partita, il che significa ritmo da lotta salvezza. Il Milan non vede ancora la luce e sprofonda, anche perché all'orizzonte ci sono Juventus e Napoli. Questo quello che preoccupa di più tutto l'ambiente rossonero perché la probabilità di restare senza punti per le prossime due giornate pare abbastanza alta. Ostacoli difficilissimi da superare per una squadra poco determinata e incisiva.

Champions? Macché e (forse) i primi a non crederci sono i giocatori stessi. I proclami di Pioli della vigilia del match con la Lazio sono finiti nel vuoto, meglio guardarsi le spalle. A San Siro contro i biancocelesti si sono visti tutti i limiti caratteriali e tecnici della rosa rossonera. Non una brutta partita, ma sempre quella sensazione di essere in balia degli eventi, di essere poco pericolosi con il pallone tra piedi. Occasioni da gol ancora con il contagocce. Il Milan di Pioli crea un po' di più di quello di Giampaolo, ma ancora dipende dalle giocate dei singoli. Capita di mettere Paquetà davanti alla porta, ma poi non si possono fallire certe opportunità. Anche perché ora pure la difesa traballa e subisce molto più di prima. Un problema d'assetto, di qualità degli interpreti e anche di mentalità. Si sono visti i soliti errori individuali, ma anche di reparto. Duarte si è fatto rubare il tempo da Immobile in occasione dell'1-0, poi insieme a tutti i compagni ha sbagliato la lettura dell'azione al momento del 2-1 di Correa. Errori che i rossoneri stanno pagando a caro prezzo. Promossi in pochi (Castillejo, Calhanoglu, Theo Hernandez), bocciati in molti (Piatek, Duarte, Calabria).

La strada è sempre in salita, più ripida che mai. Si sale a Torino e l'impressione e quella di andare a scalare il K2. Il Milan è al campo base e non ha neanche le bombole d'ossigeno. Pioli fatica a rianimarlo.