Milan: scontro testa a testa con Jimenez, Maignan esce dal campo in barella. Esami negativi

Paura al Bluenergy Stadium all'inizio della ripresa della sfida tra Udinese e Milan dopo uno scontro testa a testa tra il portiere rossonero Maignan, uscito dall'area per prendere il pallone, e il compagno di squadra Jimenez. Il francese è rimasto a terra: immediata la richiesta di intervento da parte dei compagni di squadra. Maignan è stato trasportato fuori dal campo in barella mentre con una mano si toccava la testa. Per il giocatore, che era cosciente, forte trauma cranico. Gli accertamenti cui è stato sottoposto in ospedale hanno dato esito negativo. Passerà la notte in ospedale in osservazione poi sabato mattina farà rientro a Milano.



Tutto il pubblico sugli spalti ha applaudito Maignan al momento dell'uscita dal terreno di gioco: applausi che hanno zittito i fischi all'indirizzo del francese di una parte della tifoseria friulana. A Udine, il 20 gennaio 2024, dopo aver sentito insulti razzisti alle sue spalle, aveva lasciato il campo e la partita era stata sospesa per 5'.