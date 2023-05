Milan-Sampdoria: ultime notizie e probabili formazioni

alle 20.45 la samp

Dopo tre sconfitte senza neppure segnare, serve ritrovare la vittoria per chiudere al meglio e garantirsi l'accesso alla prossima Champions

Ripartire. Leccandosi tutte le ferite del caso e con ancora bella testa l'epilogo dell'Euroderby, ma il Milan deve subito ripartire: stasera alle 20.45 la partita contro la Sampdoria deve servire come occasione per dare un senso alle ultime tre partite stagionali, non è solo questione di orgoglio ma di classifica visto che la qualificazione alla prossima Champions League è ancora tutta da conquistare. Il grosso asterisco che pende sulla Juventus non deve distrarre la squadra di Stefano Pioli: 9 punti contro blucerchiati, proprio i bianconeri e Verona sono il miglior modo per dire che si è fatto il massimo, a prescindere dalle decisioni della giustizia sportiva.

MILAN, RIPARTIRE DOPO L'EURODERBY In realtà in campionato la vittoria non manca da molto, prima dello scivolone di La Spezia c'era stato il preziosissimo 2-0 alla Lazio, ma le due partite perse contro l'Inter hanno inevitabilmente acuito il pessimo umore attorno a Milanello e la prima parte del lavoro di Pioli sarà mentale, la squadra non deve pensare che la stagione si è chiusa martedì sera ma trovare le giuste motivazioni per chiudere bene in campionato.

MILAN, PROBLEMI IN ATTACCO In seguito il tecnico rossonero non potrà non lavorare sull'aspetto offensivo, il Milan non segna più di due gol in una partita da inizio aprile (il poker allo stadio Maradona), è rimasto a secco negli ultimi tre match e più in generale denota enormi difficoltà a produrre occasioni pericolose. In attacco si riparte dalla coppia Giroud-Leao però il discorso va oltre i singoli giocatori, anche perché il francese, 37 anni in vista e 44 partite giocate in stagione, è (umanamente) fuori forma mentre il portoghese deve ancora ritrovare la forma migliore come si è visto contro l'Inter.