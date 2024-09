Milan, salgono i costi del nuovo stadio a San Donato: toccata quota 1,28 miliardi

IL PROGETTO

Inizialmente la spesa per l'opera ipotizzata era di 948 milioni, ma sono stati aggiunti ulteriori interventi nell'area

© X In casa Milan continua a tenere banco la questione stadio. Sul fronte Meazza a breve c'è in agenda un incontro col sindaco di Milano Giuseppe Sala per valutare la possibilità di un adeguamento della struttura esistente, ma nel frattempo proseguono i passaggi burocratici legati al progetto del nuovo impianto a San Donato. Come riporta Calcio e Finanza, mercoledì 24 luglio il Comune di San Donato ha avviato ufficialmente la Valutazione Ambientale Strategica del progetto e sono emersi alcuni aggiornamenti anche sugli eventuali costi dell'operazione. Nel dettaglio l'intervento coinvolgerebbe complessivamente un'area di 486.283 metri quadrati con un investimento totale salito a 1,28 miliardi di euro rispetto ai 948 milioni stimati inizialmente.

Incremento dovuto all'inserimento di costi imprevisti per circa il 10% rispetto alle prime stime (91,9 milioni di euro) e 240 milioni in più di spese accessorie legate all'acquisto di altre aree limitrofe e a costi tecnici. Consultando il progetto del nuovo impianto di San Donato, del resto, oltre al comparto stadio, una parte rilevante delle spese previste riguarda anche altre utility e opere da realizzare nell'area.

"Organizzati attorno alla piazza si troveranno quattro edifici che ospiteranno la sede dell’AC Milan, il Museo AC Milan, l'AC Milan Team Store e un Hotel di circa 200 camere - si legge nei documenti consegnati -. Al piano terra di ciascuno di questi edifici sono previste attività commerciali e alimentari, così da garantire la vivibilità e l'attrattività del sito". "La Proposta presentata dal soggetto privato prevede che l'investimento sia interamente finanziato tramite risorse private stanziate dal Proponente", si legge ancora nel testo che conferma la posizione della proprietà rossonera sulla questione.

"Nel quadro della proposta, la priorità è rappresentata dalla realizzazione delle opere infrastrutturali in parallelo con la funzione sportiva rappresentata dallo stadio e dalle opere di urbanizzazione funzionali al funzionamento dello stesso - prosegue la nota descrittiva del progetto -. Tutte le funzioni a supporto si ritiene possano ricadere invece su un livello di priorità inferiore e saranno realizzate con l'obiettivo di rendere la proposta sostenibile dal punto di vista economico".

STADIO MILAN A SAN DONATO: I COSTI IN DETTAGLIO

Comparto stadio: 554,247 milioni di euro

- Stadio: 451,188 milioni;

- Podium parking: 72,730 milioni;

- Finitura piazza podio: 14,221 milioni;

- Ac Milan Museum: 6,274 milioni;

- Team store: 6,005 milioni;

- Food & Beverage: 1,979 milioni;

- Bonifiche: 1,848 milioni

Comparto Real Estate: 220,123 milioni di euro

- Entertainment district: 92,007 milioni;

- Podium Parking: 51,572 milioni;

- Hotel: 41,690 milioni;

- Ac Milan Headquarters: 24,085 milioni;

- Finitura piazza podio: 10,113 milioni

* Oltre a 240 milioni di spese accessorie, sono previsti anche costi per 81,3 milioni in opere di urbanizzazione, per 15,6 milioni per la energy powerstation, per 20,5 milioni in opere esterne, per 27,6 milioni in oneri per la sicurezza e 29,3 milioni in oneri di urbanizzazione.

Costo totale: 1,281 miliardi di euro