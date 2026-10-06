Milan, Saelemaekers: "Non è facile attraversare momenti come questo"

L'amarezza per quanto gli è accaduto ma anche la promessa di tornare "più forte di prima". Alexis Saelemaekers ha voluto scrivere un messaggio a quanti lo stanno sostenendo in questi giorni dopo l'infortunio alla caviglia destra che lo costringerà a un intervento chirurgico e all'assenza dai campi per qualche mese: "Non è facile attraversare momenti come questo - dice il belga del Milan -. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo".