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Milan, Saelemaekers: "Non è facile attraversare momenti come questo"

Il belga dovrà essere operato alla caviglia e stare fermo per qualche mese: "Tornerò più forte"

06 Ott 2026 - 18:35
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L'amarezza per quanto gli è accaduto ma anche la promessa di tornare "più forte di prima". Alexis Saelemaekers ha voluto scrivere un messaggio a quanti lo stanno sostenendo in questi giorni dopo l'infortunio alla caviglia destra che lo costringerà a un intervento chirurgico e all'assenza dai campi per qualche mese: "Non è facile attraversare momenti come questo - dice il belga del Milan -. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo".

E ancora: "Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti".

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