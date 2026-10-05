Milan, che tegola: Saelemakers sarà operato alla caviglia destra

Brutte notizie per il Milan e Ruben Amorim. Alexis Saelemaekers, infortunatosi con la nazionale belga, sarà costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale, e non potrà tornare in campo fino a 2027 inoltrato. L'esterno rossonero sarà operato nei prossimi giorni perché, come era stato spiegato nel comunicato del club, "gli esami hanno evidenziato come la caviglia abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico".