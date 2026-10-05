MILAN

Milan, che tegola: Saelemakers sarà operato alla caviglia destra

Il belga finirà sotto i ferri nei prossimi giorni e tornerà in campo a 2027 inoltrato

05 Ott 2026 - 20:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Brutte notizie per il Milan e Ruben Amorim. Alexis Saelemaekers, infortunatosi con la nazionale belga, sarà costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale, e non potrà tornare in campo fino a 2027 inoltrato. L'esterno rossonero sarà operato nei prossimi giorni perché, come era stato spiegato nel comunicato del club, "gli esami hanno evidenziato come la caviglia abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico".

Il Milan e il giocatore hanno così concordato di provare la strada di una nuova operazione che possa risolvere definitivamente il problema. I tempi di recupero saranno valutati successivamente, ma è certo che il 2026 di Saelemaekers sia finito e che ci vorrà qualche tempo anche per rientrare nel 2027. 

alexis saelemaekers
milan
pervis estupinan

Ultimi video

01:50
Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

01:29
SRV RULLO INTER LAUTARO A CACCIA DI RECORD 5/10 SRV

Inter, Lautaro a caccia di un doppio record

01:49
SRV RULLO JUVE LA RIPARTENZA (CON KOOPMEINERS) 5/10 SRV

Juve, Spalletti riparte: Koopmeiners uomo in più?

01:40
SRV RULLO FIGC-MALAGO MARTEDI ORA DELLA VERITA 05/10 SRV

Figc, domani si decide. Lo scenario su Malagò

02:09
I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

02:38
Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

01:07
Italia, quale formazione contro la Turchia

Italia, quale formazione contro la Turchia

01:38
Hutchinson vota Milan

Milan, Hutchinson: "Mi sto divertendo, ho un obiettivo". E svela il suo soprannome

01:37
Figc, domani il voto

Figc, domani il voto

01:41
Il metodo Fabregas

Il metodo Fabregas

01:49
Gattuso a tutto campo

Gattuso a tutto campo

01:46
De Bruyne all'attacco

De Bruyne all'attacco

02:30
Vecchie glorie Juventus

Vecchie glorie Juventus

01:23
Juve, testa al Cagliari

Juve, testa al Cagliari

01:58
Amarcord Sneijder

Amarcord Sneijder

01:50
Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

I più visti di Milan

MCH GOL OSSOLA MILAN-PADOVA 3/10 MCH

In attesa di Ramos, il Milan si gode il gol di Ossola

13 SRV IBRA 45 3/10 def

Tradimenti, gol, "scorpioni", lotte e lacrime: i 45 anni di Ibra, calciatore e uomo unico

Un nuovo Milan dopo la sosta, Amorim verso la svolta tattica: "Non posso ripetere lo stesso errore"

Amorim: "Il Milan che ho in mente è ancora lontano. E su Ramos vi dico..."

Zvonimir Boban

Boban punge il 'suo' Milan: "Ne dubita tutta l'Italia. Amorim? Non mi piace"

Alexis Saelemaekers

Saelemaekers più grave del previsto, Estupinan ko: Amorim in emergenza, le soluzioni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:27
Italia U21, Malagò: "Complimenti a Baldini, costruiamo il futuro"
20:20
Italia U21, il ct Baldini commosso: "Ragazzi speciali, la dedica è per loro"
19:33
Under 21, incredibile Ndour: gol alla Polonia da oltre 60 metri
19:14
Figc, Lega di Serie A: "Completo supporto a Malagò"
19:04
Italia donne, Bartoli lascia il ritiro per un problema alla coscia destra