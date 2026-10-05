Milan, che tegola: Saelemakers sarà operato alla caviglia destra

Brutte notizie per il Milan e Ruben Amorim. Alexis Saelemaekers, infortunatosi con la nazionale belga, sarà costretto a finire sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale, e non potrà tornare in campo fino a 2027 inoltrato. L'esterno rossonero sarà operato nei prossimi giorni perché, come era stato spiegato nel comunicato del club, "gli esami hanno evidenziato come la caviglia abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico".
Il Milan e il giocatore hanno così concordato di provare la strada di una nuova operazione che possa risolvere definitivamente il problema. I tempi di recupero saranno valutati successivamente, ma è certo che il 2026 di Saelemaekers sia finito e che ci vorrà qualche tempo anche per rientrare nel 2027.