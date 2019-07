Milan, Romagnoli: "Giampaolo molto preparato, ci fa stare bene"

Alessio Romagnoli promuove il nuovo corso targato Marco Giampaolo. "E' una persona molto preparata, umanamente molto tranquilla, ci fa stare molto bene", sottolinea il capitano rossonero a Milan Tv a margine di un evento a Boston organizzato da Boglioli, nuovo style partner del club di via Aldo Rossi. Come ha detto lo stesso tecnico, serve pazienza per assimilare le nuove idee di gioco: "Lavoriamo ogni giorno molto bene con il mister, impariamo sempre cose nuove, ci vorrà del tempo ma è normale"