Milan, Romagnoli: "Crediamo alla Champions, senza non sarebbe un fallimento"

20/05/2019

Il Milan non è più padrone del proprio destino e deve sperare di battere la Spal e in un passo di Atalanta o Inter per tornare in Champions League. "Non dipende da noi, però noi abbiamo un unico obiettivo che è quello di vincere, poi si vedrà - ha aggiunto il difensore rossonero - Non sarebbe un fallimento, ma un grande dispiacere perché siamo arrivati a un punto e siamo lì, però il calcio è questo, sappiamo di aver sbagliato diverse partite però adesso dobbiamo dare l'ultimo strattone, l'ultimo sprint e vedere come va. Aspettiamo, lavoriamo in settimana e poi aspetteremo gli altri. Un altro anno senza Champions sarebbe un altro anno con l'obiettivo di tornare in Champions, in cui daremo il massimo, di più di quello che abbiamo dato quest'anno per arrivare in Champions il prossimo. Però manca ancora una giornata in cui tutto può succedere".



Parole al miele per Gattuso. "E' un bravissimo allenatore, una persona vera. Si è comportato benissimo con noi. Lavoriamo bene con lui. E' stato bravo a migliorarci rispetto all'anno scorso, quando ci ha preso in un momento molto delicato e ci ha portato in alto con un grandissimo finale di stagione. Quest'anno ci ha preso e ci ha fatto lavorare fin dall'inizio del ritiro e poi siamo continuati su questa strada. Una cosa in cui è stato veramente bravo è stata la gestione del gruppo". Alla domanda se le voci relative al futuro di Gattuso hanno influito nello spogliatoio, il difensore rossonero replica secco: "Sinceramente no".



Il futuro sarà ancora a tinte rossonere. Sto bene a Milano e finché sto bene starò qui, poi vedremo. Mi piace stare al Milan, sono anche capitano e ho tantissimi motivi per stare qui".