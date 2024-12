Milan, contro la Roma tornano Morata e Pulisic. Leao punta la Supercoppa

Contro i giallorossi mancherà Leao che a Verona si è fermato per una elongazione al flessore sinistro, l'obiettivo è recuperarlo per la semifinale della Supercoppa Italiana contro la Juventus prevista il 3 gennaio (con diretta esclusiva su Canale 5): tra venerdì e sabato prossimi previsti nuovi esami, una risonanza decisiva per capire se potrà partire con la squadra per Riad, a oggi filtra ottimismo.