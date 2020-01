Milan: Rodriguez e Borini sul piede di partenza, stallo per Todibo

MANOVRE ROSSONERE

Smaltita l'euforia per il ritorno di Ibrahimovic, per Boban è Maldini arriverà presto il momento di rituffarsi sul mercato, concentrandosi innanzitutto sulle manovre in uscita. Ricardo Rodriguez è ormai ai margini della rosa e nei suoi confronti c'è l'interesse concreto del PSV Eindhoven, mentre Fabio Borini sembra destinato a risolvere il contratto che lo lega al Milan e accasarsi altrove a parametro zero (su di lui c'è il Torino). Al momento in stallo la trattativa per portare a Milano Todibo, che comunque sembra destinato a vestire presto il rossonero.

RODRIGUEZ

Il terzino svizzero ha giocato appena 45' da quando Pioli è subentrato a Giampaolo e, complice l'esplosione di Hernandez, sembra destinato a trovare pochissimo spazio anche nel prosieguo della stagione. A Gattuso non dispiacerebbe allenarlo nuovamente al Napoli, ma la pista più concreta al momento è quella di un trasferimento in Olanda, con il PSV che ha un disperato bisogno di un terzino sinistro. Per Rodriguez sarebbe l'occasione di giocare titolare e assicurarsi un posto a Euro 2020 con la sua nazionale.

BORINI

Anche lui sembra uscito dai radar di Pioli e desideroso di cercare fortuna in altre squadre, tanto che, già nei giorni scorsi, era emersa l'ipotesi di una risoluzione anticipata del contratto (in scadenza a giugno), per permettergli di andar subito via a parametro zero. Inizialmente si era parlato di Genoa e Samp, ma nelle ultime ore è emerso l'interesse del Torino, con Mazzarri desideroso di regalare un nuovo partner d'attacco a Belotti.

PIATEK

La situazione del polacco è quella più in bilico. L'attaccante ha chiesto chiarezza sul suo ruolo e le prossime settimane saranno decisive per capire le sue intenzioni e quelle di Pioli. Le opzioni sono due: restare e giocarsela con Ibra, oppure guardarsi attorno alla ricerca di un'opportunità di livello, dopo aver scartato l'ipotesi di un ritorno al Genoa e di un trasferimento al Crystal Palace.

TODIBO

Per quanto riguarda l'arrivo del centrale del Barca restano i dubbi sulla formula del suo trasferimento: il Milan preferirebbe un prestito secco, mentre i Blaugrana, naturalmente, vorrebbero monetizzare, magari inserendo un obbligo di riscatto. Il tutto in attesa di un sì definitivo da parte del francese, che ha ancora non ha sciolto le ultimissime riserve.