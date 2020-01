Barcellona, Valverde: "Vidal? Ci penserà il club"

BARCELLONA

"Vidal? Credo ci sia una differenza di valutazione per una questione contrattuale, ma non ritengo che questo possa incidere sull’aspetto sportivo. Si sta allenando bene come sempre, il resto lo risolverà con il club". Così Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, nel corso della conferenza stampa della vigilia del derby contro l’Espanyol sulla situazione riguardante il centrocampista cileno che piace tanto ad Antonio Conte e da tempo è accostato all’Inter: "Nelle questioni contrattuali ci sono sempre delle differenze di valutazioni. La questione verrà risolta internamente. Non credo che sia la prima volta che succede, nè sarà l’ultima. Nel lavoro quotidiano, conoscendo Arturo, tutto prosegue normalmente, non vedo nessun problema“ ha aggiunto Valverde. Inter: Vidal primo obiettivo, ma"Eriksen...

Parlando alla vigilia del derby contro l'Espanyol (mancherà Marc-André Ter Stegen per infortunio), il tecnico dei blaugrana ha però anche posto l'accento sulla situazione di Dani Olmo, per cui si vocifera di un possibile (se non probabile) ritorno al Camp Nou. "È un grande giocatore - ha detto Valverde - ma gioca in un'altra squadra. Non ho intenzione di indovinare il suo futuro". Non pensavo che Carles Alená andasse via così presto - ha sottolineato -. Non penso ci saranno altre operazioni in uscita".

ATTESA PER LE CONVOCAZIONI

Dopo la conferenza, c'è ora grande attesa per le convocazioni del tecnico dei catalani per la prossima sfida di campionato, perché dopo le tensioni economiche dei giorni scorsi, se il cileno non dovesse essere convocato potrebbe essere un segnale forte. Stando al Corriere dello sport, infatti, anche una semplice panchina nella gara con l’Espanyol verrebbe considerata dal suo entourage come una sorta di provocazione. In sostanza, il pensiero di Vidal e di chi gli sta vicino sarebbe: mi vogliono trattenere perché importante e poi non sono neanche titolare?. L'Inter resta alla finestra, spettatrice molto interessata.

Vedi anche inter Vidal al lavoro con il Barcellona spaventa l'Inter: "Tornato a casa"