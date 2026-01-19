Milan, il privilegio di avere un centravanti: Fullkrug sulle orme di Giroud

La sfida con Malen - In questo senso è curioso che la sua consacrazione, se così si può chiamare, sia arrivata come immediata risposta al gol romanista di Malen, prossimo avversario dei rossoneri in una partita chiave nella corsa alla Champions e allo scudetto. Donyell è tutt'altra cosa rispetto a Fullkrug, un attaccante più moderno, più mobile, un Inzaghi più tecnico che sa trovare spazio in mezzo all'area e aggredire la profondità. Ma era, come Fullkrug per il Milan, quello che mancava alla Roma di Gasperini. Un punto di riferimento offensivo in grado di aiutare (e migliorare) il gioco della squadra. La gara dell'Olimpico è un crocevia per entrambi, inutile nasconderlo. Il Milan non può perdere terreno nei confronti dell'Inter, impegnata in Champions ma attesa da un impegno leggero contro il Pisa, e la Roma deve rimanere a contatto del Napoli e tenere a distanza la Juve. Sinteticamente, dentro un obiettivo comune - la vittoria, va da sé - è l'ennesima puntata della telenovela "giochisti contro risultatisti". La distanza è ampia però in ogni senso.