Milan rinnova con Emirates: si punta al doppio della cifra

LA TRATTATIVA

La società rossonera pronta a trattare con il main sponsor della maglia

Il Milan è pronto a rinnovare con Emirates a cifre raddoppiate. L'intenzione di RedBird è chiara e l'aumento dei ricavi derivati dagli sponsor è uno degli obiettivi che la nuova proprietà rossonera ha fissato per sfruttare l'appeal del brand in tutto il mondo. Dopo aver consolidato la partnership con Puma firmando il rinnovo fino al 2028, a breve inizieranno i discorsi con anche con il main sponsor Emirates: l'obiettivo del Milan è di portare gli attuali 14 milioni di euro più bonus ad almeno il doppio. Così facendo sarebbero circa 60 i milioni di euro incassati a stagione per la maglia.

Discorsi che sono tutti legati all'obiettivo principale di RedBird che è quello di far crescere i ricavi del Milan al di fuori del campo, aumentando velocemente l'appeal del marchio a livello globale.

In questo senso sono da interpretare anche le recenti iniziative a livello di abbigliamento o la collaborazione con "The Rock" per la presentazione a San Siro del nuovo film della Warner Bros. In attesa di capire cosa prevederà l'annunciata partnership con gli Yankees di New York, uno dei brand più riconosciuti e riconoscibili al mondo.