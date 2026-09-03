Modric: "Madrid è casa mia e vorrei tornarci, ma a Milano sono felice e penso a vincere"

La motivazione non cala e non ha ancora stabilito la data del ritiro: "Perché faccio ciò che amo, ho iniziato ad allenarmi a sei anni e il calcio è la mia vita. Ho ancora la stessa ambizione, motivazione e passione. Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Non lo considero un lavoro, è qualcosa che mi piace e mi diverte ancora. Molti parlano della mia età e inizia a diventare stancante. Credo faccia parte della narrazione, ma non mi preoccupa. Il corpo mi dirà il momento in cui smettere. È vicino, di sicuro, più vicino di prima. Ma vedremo quando tempo avrò ancora davanti. L'età è solo un numero, anche se la gente ne è ossessionata. Nel 2019 è iniziato questo discorso quando avevo 33 anni: 'Vediamo quanto durerà, non ce la farà più..'. Da quel momento ho vinto altre due Champions, sono arrivato terzo al Mondiale con la Croazia e raggiunto la finale di Nations League...".