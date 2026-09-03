Uefa, Fanatics rinnova la partnership per le card della Champions League

La settimana prima del calcio d’inizio della stagione UEFA Champions League 26/27, UC3 e Fanatics Collectibles annunciano un’estensione di 6 anni (dal 2027 al 2033) della loro partnership per carte collezionabili, sticker e il gioco di carte collezionabili di tutte le partite del club UEFA. Con questo accordo, si introduce il nuovo patch program, che include esclusivi Debut Patches, tra le carte più ricercate nel collezionismo.

L’accordo copre sia la UEFA Champions League sia la UEFA Champions League Femminile, insieme alla UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Super Cup e UEFA Youth League. Tutti i prodotti saranno progettati e sviluppati attraverso Fanatics Collectibles e prodotti sotto il brand Topps.



Aleksander Čeferin, Presidente Uefa e Presidente del Consiglio di Amministrazione UC3 ha dichiarato: “Rinnovare la nostra partnership con Fanatics per le competizioni UEFA club riflette la forza della nostra collaborazione e il nostro impegno condiviso al fine di distribuire prodotti d’eccellenza per fan e collezionisti di tutto il mondo. Fanatics sa come rendere speciali i grandi momenti. Siamo emozionati per cosa ci aspetta in futuro”.



Tra le caratteristiche principali del nuovo programma c’è il Debut Patch, un patch memorabilia indossato dai giocatori durante la loro primissima partita in UEFA Champions League. Ogni Debut Patch verrà indossato durante le partite, e successivamente raccolto e autenticato per poi essere inserito direttamente dentro una card in copia unica (1/1), offrendo ai collezionisti un pezzo del loro primo vero step sul palco UEFA Champions League. Il Debut Patch Program, forte delle carte collezionabili più ambite al mondo, farà la sua prima apparizione nella UEFA Champions League Chrome Collection di Topps, in arrivo prossimamente durante la stagione, segnando un nuovo modo per i fan di possedere un pezzo di storia del calcio.



“Il tempismo di questo annuncio - alla vigilia della stagione di Champions League - è incredibilmente significativo per noi, specialmente dal momento che Fanatics Collectibles sta continuando a espandere la sua presenza in tutta Europa”, ha dichiarato Michael Rubin, Founder e CEO di Fanatics, ricordando il lancio, avvenuto lo scorso anno, del flagship store del marchio a Londra, che è diventato il punto di riferimento per il collezionismo in tutta la regione. “Insieme UEFA, gli European Football Clubs (EFC) e Fanatics continueranno a portare prodotti innovativi a fan e collezionisti per gli anni a venire - e attraverso novità come il Debut Patch continueranno a portarli sempre più vicini ai giocatori e i club che amano e supportano”.



Il rinnovo della partnership è stato promosso da Relevent Football Partners, partner esclusivo di UC3 per le vendite globali e il marketing.