Real Madrid, aperto un procedimento disciplinare contro Raul Asencio

03 Set 2026 - 12:56
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Raul Asencio © Getty Images

Raul Asencio © Getty Images

L'allenatore del Real Madrid, José Mourinho, ha confermato che il club ha aperto un procedimento disciplinare contro l'attaccante spagnolo Raul Asencio, coinvolto in diversi casi giudiziari ed extrasportivi. Il giocatore di 23 anni, formatosi al Real, è stato condannato mercoledì a una multa di 14.400 euro e alla sospensione della patente per otto mesi per guida in stato di ebbrezza. Il suo processo in un altro caso giudiziario, insieme a tre ex compagni di squadra del centro di formazione madrileno, si aprirà questo giovedì a Gran Canaria. Asencio, accusato di aver diffuso nel 2023 una registrazione video a carattere sessuale che coinvolge due giovani donne di 16 e 18 anni, dovrebbe, secondo la stampa spagnola, essere assolto dopo aver presentato le sue scuse alle due vittime. Il suo allenatore, José Mourinho, ha confermato che il club ha avviato "una procedura disciplinare" contro il difensore centrale spagnolo, suggerendo che non giocherà più sotto i suoi ordini. È un professionista esemplare. Quando stava bene fisicamente, nessuno si allenava così duramente come lui. Ora che è infortunato, da diverse settimane, è il primo ad arrivare, l'ultimo a partire", ha riconosciuto prima Mourinho in conferenza stampa. "Ma un giocatore del Real Madrid lo resta 24 ore su 24, sette giorni su sette, dodici mesi all'anno. E tutto ciò che fai fuori dal campo rappresenta il Real Madrid e può danneggiare il prestigio del club. Non sono contento. Ci sono errori, tutti lo fanno. Ma gli errori che si accumulano, è qualcos'altro", ha concluso.

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