Milan, Reijnders: "Fiducia nel gruppo, possiamo fare meglio. Mi diverto di più da 8"

A margine all'evento a Malpensa organizzato da Milan e BMW, Tijjani Reijnders ha parlato del momento della squadra. "Sicuramente le ultime partite non sono state le migliori dal punto di vista dei risultati, ma l’importante è rimanere uniti come gruppo ed essere compatti - ha spiegato il centrocampista olandese -. Abbiamo la qualità per cambiare la traiettoria di questa stagione: vogliamo vincere, sappiamo che le prossime sono importanti. Ho tantissima fiducia in questo gruppo, possiamo fare meglio di quanto fatto nelle ultime partite". Poi una 'dritta' a mister Fonseca: "Mi diverto di più prevalentemente come numero 8, che è la posizione in cui ho giocato di più con l’AZ. Penso che quella sia la posizione dove posso incidere di più. Sono un box-to-box, posso giocare come 10 o come 8. Ma la cosa più importante è avere un impatto per la squadra e cercare di fare bene, questo è quello che voglio dal mio gioco".