Milan-RedBird, firme in arrivo: Cardinale atteso a Milano per il signing

SVOLTA ROSSONERA

Il numero uno del fondo americano in questi giorni firmerà il preliminare per rilevare il club da Elliott, poi incontrerà Maldini

Quella appena cominciata dovrebbe essere, salvo sorprese, la settimana del cambio di proprietà del Milan. La trattativa tra Elliott e RedBird è ormai vicinissima alla chiusura e nei prossimi giorni il numero uno del fondo americano, Gerry Cardinale, è atteso di nuovo a Milano per la firma sul contratto preliminare che virtualmente gli consegnerà il club campione d’Italia (per il closing vero e proprio ci vorrà almeno un mesetto, ma potrebbe anche slittare a settembre). Una volta firmato, probabilmente a fine settimana, Cardinale incontrerà il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini, per iniziare a pianificare il futuro prossimo del Milan a cominciare dai contratti in scadenza da rinnovare dello stesso Maldini e del d.s. Ricky Massara.

Il rinnovo dell'ex capitano (e di Frederic Massara) sarebbe infatti considerato una priorità dalla nuova proprietà e per questo, riporta il Corriere della Sera, il CEO rossonero Ivan Gazidis incontrerà Maldini per parlare del prolungamento di contratto, anche se non potrà essere del tutto esaustivo sulle garanzie che l'ex numero 3 chiederà sugli investimenti.

La palla, dunque, passerà in qualche modo a Maldini, ma non sembrano esserci dubbi sulla sua volontà di restare in rossonero pur sapendo che il lavoro che lo aspetta in estate non sarà semplice. "In una stagione ci possono essere delle opinioni differenti, ma abbiamo sempre affrontato ogni discussione con l'obiettivo di crescere e migliorare. Sarà così anche questa volta, perché c'è ancora tanto lavoro da fare" ha dichiarato ieri Stefano Pioli nel corso di un'intervista a Che tempo che fa.

Vedi anche Milan Milan-RedBird: il profilo di Gerry Cardinale