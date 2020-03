Milan: Rangnick in stallo, ma intanto studia la squadra e l'italiano

QUI MILAN

Il calcio mondiale è fermo per l'emergenza coronavirus e anche la trattativa tra il Milan e Ralf Rangnick sta attraversando un periodo di stallo, tra rinvii e smentite che arrivano dalla Germania. L'allenatore tedesco, tuttavia, sta continuando a preparare la strada per il suo approdo in rossonero e lo sta facendo in maniera piuttosto assidua. Ha infatti ingaggiato un insegnante privato per un corso intensivo di italiano, con l'obiettivo di presentarsi ai suoi nuovi tifosi, quando sarà il momento, senza dover ricorrere a interpreti.

L'ex tecnico del Lipsia, inoltre, ha osservato a lungo le partite del Milan, studiato la squadra e i giocatori, anche per avere un'idea di chi possa rivelarsi utile per il suo progetto e chi no. A Rangnick, infatti, verrebbe assegnato anche il ruolo di direttore dell'area tecnica, con pieni poteri su tutto ciò che concerne non solo le scelte di formazione, ma anche di rosa.

In questi giorni, con lo sport mondiale nel caos, prevalgono le smentite e le prese di tempo. Il suo agente Mark Kosick ha fatto sapere recentemente che "in questo momento ci sono questioni più importanti da affrontare", ma l'impegno di Rangnick sul fronte della lingua confermerebbe ciò che aveva fatto trapelare Boban dopo il licenziamento, ossia che tra lui e Gazidis ci fosse un accordo, quantomeno verbale, già da fine dicembre 2019. Per le conferme ci sarà tempo.

Vedi anche Milan Rangnick, parla l'agente: "Ora nessuna collaborazione col Milan"