Tre gol in tre partite col Portogallo: ora Gonçalo Ramos vuole cambiare passo anche col Milan

È indubbio che la differenza la fa anche il contesto in cui Ramos è inserito. Su questo, Amorim avrà sicuramente preso appunti. Servono due trequartisti all'altezza per mettere in condizione di segnare l'attaccante, a segno solamente col Venezia alla seconda giornata. Fantasisti che, nel primo frangente di campionato, sono stati cambiati forse troppo spesso. Per di più, alcuni di questi non hanno ancora fantasia tale da regalare cioccolatini al portoghese. In questo senso, affidarsi all'estro di Pulisic e Moreira può aiutare.