MILAN

Milan, Gonçalo Ramos torna tirato a lucido dalla sosta

In poche partite l’attaccante ex Psg si è preso il Portogallo e ora vuole prendersi anche il Diavolo

06 Ott 2026 - 16:28
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La pausa nazionali di Gonçalo Ramos è stata una festa: tre gol e una notevole iniezione di fiducia. Ramos e il Portogallo, un feeling continuo: ai Mondiali, appena dopo la firma col Milan, segnò un gol tanto bello quanto pesante alla Croazia di Modric. All'epoca festeggiava con Ronaldo, in queste settimane invece il caso CR7 gli ha dato definitivamente il posto da titolare. 

© sportmediaset

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Sempre a segno nelle tre partite da titolare, contro la Danimarca e due volte la Norvegia: numeri diversi dal primo mese rossonero, dove l'unico centro rimane quello col Venezia.

E adesso l'obiettivo è che la festa di Ramos cominci anche col Milan, magari già domenica contro il Sassuolo, lì dove un altro nove, Olivier Giroud, accese la gioia più grande e consegnò il 19esimo titolo al Diavolo.

L'impatto di Gonçalo col mondo Milan è stato in punta di piedi, acquisto più caro della storia rossonera, ma con parole da gregario: "Penso che la cosa principale non sia che io segni tanti gol. Ritengo più importante che la squadra vinca anche se non sono io il protagonista, quello che risolve le partite".

Così parlava prima della partita con il Benfica: tutto vero, ma ora i tifosi del Milan vogliono i gol del loro numero 9 per far partire la festa...

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