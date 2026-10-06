Milan, Gonçalo Ramos torna tirato a lucido dalla sosta

La pausa nazionali di Gonçalo Ramos è stata una festa: tre gol e una notevole iniezione di fiducia. Ramos e il Portogallo, un feeling continuo: ai Mondiali, appena dopo la firma col Milan, segnò un gol tanto bello quanto pesante alla Croazia di Modric. All'epoca festeggiava con Ronaldo, in queste settimane invece il caso CR7 gli ha dato definitivamente il posto da titolare.