"La Nazionale deve ancora riprendersi, ha fatto qualche buon risultato ma il calcio italiano ha il dovere di presentarsi alle competizioni mondiali o europee. Il nostro dovere è quello". Così Dino Zoff, leggenda del calcio italiano, al Canottieri Aniene a Roma per un'iniziativa del circolo per la donazione del sangue con la Croce Rossa Italiana. Poi, parlando della Lazio, società di cui è stato presidente e allenatore, l'ex portiere sottolinea come la squadra di Gattuso è "prima con grandi meriti. Siamo all'inizio ma le prospettive mi sembrano buone. Mandas? Molto bene, ma per stare li è tutto il complesso che va bene", conclude.