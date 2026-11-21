Il tema tattico resta in bilico, per l'allenatore dei bergamaschi: "La rosa ci consente sia 4-2-3-1 e 4-3-3, Rowe e Sulemana sono più adatti al tridente e Raspadori e De Ketelaere all'altro sistema di gioco. Bisogna tenersi aperti a entrambe le soluzioni". Sarri non esita a indicare un suo giocatore in difficoltà: "Scamacca ha grandi doti fisiche e tecniche, a vederlo dici che fa venti gol ma ha una difficoltà tremenda a esprimere le sue qualità - sottolinea -. In questo momento è bloccato, gli ho detto che la soluzione è solo sua: ne deve prendere atto, se il suo potenziale è cento ne sta portando venti".