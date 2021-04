Milan, quattro partite per blindare la Champions

LA VOLATA

Pioli recupera i pezzi e ha tre gare abbordabili in calendario prima della sfida contro la Lazio: con gli scontri diretti di Juve, Atalanta e Napoli può chiudere il discorso Europa

Dal 10 al 21 Aprile, con una possibile, decisiva, coda fino a fine mese. Reduce dallo scialbo pareggio contro la Sampdoria, ma comunque a distanza di sicurezza dal quinto posto grazie alla sconfitta del Napoli nel recupero contro la Juventus, il Milan ha l'occasione, per non dire il dovere, di chiudere il discorso Champions nelle prossime tre gare, sfruttando magari gli scontri diretti delle avversarie. La questione è semplice semplice: Pioli, che nel frattempo sta recuperando i pezzi - da Leao a Mandzukic a Brahim Diaz - se la dovrà vedere nei prossimi tre turni di campionato con Genoa e Sassuolo in casa e Parma in trasferta, tre gare obiettivamente alla portata dei rossoneri e che potrebbero garantire ai rossoneri l'allungo decisivo per l'Europa che conta.

Mentre infatti Ibra e compagni hanno sulla carta la possibilità di fare bottino pieno, dall'altra parte del guado Juve, Atalanta e Napoli sono attese da scontri diretti che in qualunque caso ridisegneranno la classifica. Eccoli: 31.ima giornata, Atalanta-Juve e Napoli-Inter; 32.ima giornata, Roma-Atalanta e Napoli-Lazio.

Il che, inutile dirlo visti i 4 punti di vantaggio sul Napoli e il secondo posto in classifica, mette il destino del Milan nelle mani del Milan. Che, il 26 aprile, inizierà poi il suo tour de force in casa della Lazio. Da lì in avanti il calendario dei rossoneri si complica non poco - a differenza di quello del Napoli, ad esempio, nettamente in discesa - con le sfide di Torino contro la Juve e un'ultima giornata che, in caso di verdetti ancora aperti, potrebbe essere da incubo sul campo dell'Atalanta.

Se insomma, come aveva spiegato Pioli, per strappare un posto in Champions al Milan servivano 15 punti - tutto da vedere, poi -, ecco che, con quello conquistato in extremis contro la Samp, Ibra e compagni hanno l'occasione di metterne in cassaforte altri 12 e di chiudere il campionato tenendo solo a bada l'eventuale ritorno delle avversarie. Parma fuori, Genoa e Sassuolo in casa, poi Lazio in trasferta: la Champions del Milan è tutta qui.