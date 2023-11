Milan, sospiro di sollievo per Pulisic: escluse lesioni muscolari

MILAN

Controlli positivi per l'americano dopo il guaio muscolare subito contro il Psg

Christian Pulisic e il Milan possono tirare un sospiro di sollievo. All'indomani del successo ottenuto contro il Paris Saint-Germain in Champions League, l'americano si è sottoposto a una risonanza per investigare sul problema alla coscia sinistra che lo ha fatto uscire claudicante dal campo nel finale. E i risultati sorridono ai rossoneri, con l'esclusione di lesioni dei muscoli flessori. Per lo statunitense si tratterebbe quindi soltanto di un affaticamento.

Si era preoccupato in prima persona Stefano Pioli, che nell'immediato post match aveva mostrato tutti i suoi dubbi sul guaio fisico dell'americano. Ma gli esami hanno escluso lesioni e il tecnico rossonero può tirare un sospiro di sollievo. Ora l'iter di recupero per Pulisic, la cui presenza contro il Lecce è in forte dubbio. Pronto a scaldarsi Samuel Chukwueze.