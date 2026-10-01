Malen premiato dalla Serie A: è lui il "Player of the month" di agosto e settembre

Non se lo poteva meritare che lui il premio di "Player of the Month" del bimestre agosto-settembre: Donyell Malen. I sei gol in cinque partite sono valsi il trofeo di giocatore del mese per l'olandese, a oggi capocannoniere del nostro campionato. Le sue reti hanno lanciato la Roma in testa alla classifica, parimenti con l'Inter. Dal suo arrivo in Italia, l'ex Aston Villa non ha conosciuto parole come adattamento o tempo. I suoi primi mesi nella capitale parlano da sè. Il conto da gennaio recita 20 centri in 24 gettoni. Mica pizza e fichi, direbbero da quelle parti.